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A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına çıkmasına saatler kala Fatih Terim'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YouTube kanalının bağlantısını paylaşan tecrübeli teknik adam, futbolseverlerde büyük merak uyandırdı.

GİZEMLİ VİDEO DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda yer alan "14.06.2026" tarihi ile Dünya Kupası görseli heyecan yarattı.

Herhangi bir açıklama yapılmaması, paylaşımın kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmasına neden oldu.

BİNLERCE KİŞİ KANALA ABONE OLDU

Fatih Terim'in paylaşımının ardından YouTube kanalına kısa süre içerisinde binlerce yeni abone geldi.

Futbolseverler, paylaşımın ne anlama geldiğini tartışırken çok sayıda kullanıcı da yorumlarda tahminlerde bulundu.

DÜNYA KUPASI YORUMCULUĞU İDDİASI

Sosyal medyada en çok konuşulan ihtimallerden biri Fatih Terim'in Dünya Kupası boyunca kendi YouTube kanalında özel yayınlar yapacağı yönünde oldu.

Tecrübeli teknik adamın turnuva maçlarını değerlendirebileceği ve futbolseverlerle özel içerikler paylaşabileceği düşünülüyor.

GÖZLER 14 HAZİRAN'DA

Paylaşımda yer alan tarihin A Milli Takım'ın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçının günü olması da dikkat çekti.

Gözler şimdi Fatih Terim'in Youtube kanalından yayınlayacağı yeni videoya çevrildi.