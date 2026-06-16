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Fatih Terim döneminde Galatasaray’a transfer edilen Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Azerbaycan ekibi FK Sabah formasıyla tarihi bir duble zafer ve şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kore Ligi (K-League) ekiplerinden FC Gangwon’a transfer oldu.

Güney Kore temsilcisi, yaz transfer döneminin ilk hamlesi olarak duyurduğu Sekidika’nın 70 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Kulüp başkanı Kim Byung-ji’nin bizzat sağlık kontrolünde karşıladığı Nijeryalı oyuncu, imza sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefim her zaman şampiyonluk. Gangwon ile yeni başarılar yazmaya geldim” ifadelerini kullandı.