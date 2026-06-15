Fatih Terim mağlubiyetin şifrelerini açıkladı: ‘Biz oynamadık oyalandık’

MAÇIN KOLAY GEÇECEĞİ DÜŞÜNCESİ OYUNCULARIN KAFASINA YERLEŞTİ

"Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı. Bu tip maçlarda şöyle bir momentum vardır. Oyuncular çok zeki insanlardır. Rakibi analiz edip bir karara varırlar. Bugünkü karar da şuydu. Avustralya santrayla beraber kendi alanına kapandı, yerleşti daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza tahminim odur ki; maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz."