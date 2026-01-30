Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç öncesi açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: 'OYUN KONTROLÜNÜN TRABZONSPOR'DA OLMASI GEREKİYOR'

Fatih Tekke şunları söyledi:

"Otobüsümüze küçük bir çocuk taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok. Zor bir maç. Kazanmamız gereken, oyun kontrolünü elimizde tutmamız gereken bir karşılaşma. Antalyaspor moralli bir takım, coşkusu ve duygusu oldukça yüksek. Anlarda ve özellikle duran toplarda tehlike oluşturabilen bir ekip. Oyun kontrolünün Trabzonspor’da olması gerekiyor. Zor ama kazasız belasız bir maç olmasını bekliyoruz.

'OLAIGBE GAYET İYİ BİR OYUNCU'

Umut’a hayırlı olsun, camiamıza hayırlı olsun. Karakterli bir oyuncu, bu sezon da performansı yukarıda. Bize yardımcı olması için transfer ettik. Süreçte Baniya, Cihan ve Olaigbe’nin durumları var. Olaigbe gayet iyi bir oyuncu, biz de onu bu yüzden transfer ettik. Ancak bazen baskı, bazen camianın beklentileri devreye giriyor. Hepsine başarılar diliyorum.

U19 Takımı Konyaspor’un trafik kazası geçirdiğini öğrendik, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”