Süper Lig devi Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Liderlik yarışında emin adımlarla ilerleyen Bordo-Mavili ekipten bazı takımların ayrılması beklenirken flaş bir ayrılık iddiası geldi. Karadeniz ekibinin sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe, performansının düşmesiyle beraber gözden düştü.

TRABZONSPOR’DA SÜRPRİZ AYRILIK

Sezon başında büyük umutlarla Trabzonspor ekibine transfer olan Kazeem Olaigbe, devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor. Bordo-mavili yönetiminin Belçikalı yıldıza gelen teklifleri değerlendireceği ve yabancı oyuncu kadrosunu bu transferle genişletmek istediği ifade edildi.

TEKLİFLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Öte yandan Olaigbe’ye Konyaspor kulübü talip olurken Trabzonspor, Yeşil-Beyazlı ekipten Umut Nayır’ı alamayınca Olaigbe’nin kiralanması teklifine de ret cevabı vermişti.

Aynı zamanda Olaigbe’ye Fransa’da Ligue 1 ekiplerilerinden bir kulübün 4 milyon eruo teklif ettiği öğrenildi. Trabzonspor oyuncunun satışına sıcak yaklaşırken Olaigbe’de geldiği ülkeye tekrar geri dönme noktasında da istekli görülüyor.