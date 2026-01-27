Yeniçağ Gazetesi
Fenerbahçe'ye Arjantinli gol makinesi: Sadettin Saran 20 milyon Euroluk yıldıza imzayı attırıyor

Fenerbahçe'ye Arjantinli gol makinesi: Sadettin Saran 20 milyon Euroluk yıldıza imzayı attırıyor

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilya basını manşetten duyurdu. Çıkan haberlere göre, Palmeiras forması giyen Arjantinli forvet Flaco Lopez Kanarya’nın radarında. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları…

Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. Haftasında kendi sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de forvet hattı için sürpriz bir hamle geldi.

Ara transfer döneminde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok’u transfer eden Fenerbahçe’den yeni bir hamle geldi.

GÖZTEPE MAÇINDAN SONRA SADETTİN SARAN’LA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun Göztepe maçından sonra forvet istediği ve Sadettin Saran’a isim verdiği iddia edildi.

BREZİLYA BASINI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen Arjantinli golcü Flaco Lopez'i transfer etmek istiyor.

Çıkan haberlerde sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcu hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Palmeiras'ın Lopez'i göndermek istemediği ancak önerilecek rakama göre gelen teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

1.90’LIK GOL MAKİNESİ

Flaco Lopez bu sezon Palmeiras formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 1.90 boyundaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor.

