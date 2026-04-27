Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: 'OYNADIĞIMIZ EN KÖTÜ İLK YARIYDI'

Fatih Tekke'nin Konyaspor maçı ve kalan haftalarla ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

"Skordan dolayı Konyaspor’u tebrik ederim. İlk yarı, belki de 13 aydır oynadığımız en kötü ilk yarıydı. Rakibin attığı goller kadar, daha net kaçırdıkları da vardı. Biz de iki gol bulabilirdik. İçeride de söyledim, bunun tek sorumlusu Fatih Tekke ve ekibidir.

Uzun zamandır bu kadar kötü bir ilk yarı oynadığımı hatırlamıyorum. Sadece Trabzonspor'da değil, hiçbir takımda bu kadar kötü değildik. Fecaatti.

İkinci yarı alabilecek tüm riskleri aldık, uzunlarla oynamaya çalıştık. Tek bir alternatifİ olan Tony tarafından oynadık, zorladık da, maç dönebilirdi de. İkinci yarı istek ve arzu iyiydi. Üzgünüm, çok üzgünüm."

İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım."