Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in insanların çok beğendiği bir padişah olduğunu ifade eden Emrah Safa Gürkan 'bu dönem yaşasalardı' diyerek yeni bir tartışmayı başlattı. "Valla Fatih'i tanısalar muhafazalarlar hiç beğenmezler" diyen Prof. Dr. İsmail Erünsal "Adam çok modern, çok batılı. Adam madalyonlarını, resimlerini, tablolarını yaptırıyor. Tablo yaptırmak kolay bir şey mi" diyerek Fatih Sultan Mehmet'in modernliğine dikkat çekti.

'FATİH SULTAN MEHMET BİR DİN ADAMINI RAHATSIZ EDECEK ÖLÇÜDE DEVLETÇİ'

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Fatih Sultan Mehmet bir din adamını (ulama)rahatsız edebilecek ölçüde çok devletçi olduğunu söylemeyerek 'o sofuluğu yok' dedi.

"Şu tarafı var şimdi Fatih'in" diyen İsmail Erünsal, "Fatih devlet için her şeyi caiz görüyor. Beyazıt ise biraz insani. Çocuklarına da 'sakın kardeşlerinizi öldürmeyin' diyor." dediğini hatırlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in sefere çıkmak için vakıflara ait olan dini eğitim kurumlarını destekleyecek topraklara ve gelirlere el koyduğunu ifade eden Emrah Safa Gürkan ve İsmail Erünsal, bu tavrın halk içinde huzurluk yarattığını ifade etti.

'MUHAFAZAKARLAR O DÖNEM YAŞASALARDI FATİH'İ HİÇ BEĞENMEZDİ'

Emrah Safa Gürkan'ın Fatih Sultan Mehmet'in bu dönem daha sağ, muhafazalar insanların çok beğendiği bir padişah olduğunu dile getirmesi üzerine, İsmail Erünsal'dan "Ama dönem yaşasalardı muhafazarlar hiç beğenmezlerdi, onu söyleyeyim..." yanıtı geldi.