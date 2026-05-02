Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’nin geleceğine dair kritik bir çıkış yaparak 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını ilan etti. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak amacıyla yola çıktığını belirten Erbakan, partisinin stratejisine dair önemli detaylar paylaştı.

"KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Erbakan, daha önce gündeme gelen adaylık tartışmalarına açıklık getirerek, mevcut durumda herhangi bir tarafla varılmış bir mutabakatın olmadığını hatırlattı. Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere kendi kimliğiyle girmesi konusundaki kararlılığını vurgulayan Erbakan şunları söyledi: "Bizim adaylığımızla ilgili bir mutabakatımız oluşmamıştı. Dolayısıyla kendisinin tam olarak kimi kastettiğini bilebilmemiz mümkün değil, kendisine sormak gerekir. Ancak biz Yeniden Refah Partisi olarak 2028 seçimlerinde inşallah cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını, kendi başımıza seçimler yapacağımızı söylemek isterim."

İTTİFAK VE MUTABAKAT MESAJI

Kendi adaylıkları etrafında birleşecek diğer siyasi partilere kapıyı açık bırakan Erbakan, olası bir geniş tabanlı desteğin kendilerini memnun edeceğini belirtti. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırma hedefiyle aday olduğunu yineleyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim adaylığımız konusundan mutabık kalacak, bizim adaylığımıza destek olacak diğer siyasi partilerin de bulunması bizi tabii ki memnun eder. Böyle bir mutabakat olursa da diğer bizim adaylığımızı destekleyen siyasi partilerin seçmenin teveccühüne de layık olmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim."