Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen iftar programında ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda konuşan Erbakan, Türkiye’de işsizlik ve hayat pahalılığının giderek arttığını savunarak mevcut ekonomi politikalarını eleştirdi.

Erbakan, geniş tanımlı işsizliğin 10 milyonun üzerine çıktığını ifade ederek, eğitimde veya istihdamda yer almayan gençlerin sayısının ise yaklaşık 5,5 milyona ulaştığını söyledi. Bu rakamların bir Avrupa ülkesinin nüfusuna eşdeğer olduğunu belirten Erbakan, işsizliğin temel nedeninin borç ve faiz temelli ekonomi modeli olduğunu ileri sürdü.

“ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI YETERSİZ”

Konuşmasında çalışanların ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara değinen Erbakan, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, emekli maaşlarının ise yoksulluk sınırının oldukça gerisinde olduğunu dile getirdi.

Bekâr bir çalışanın yaşam maliyetinin yaklaşık 50 bin lira olduğunu ifade eden Erbakan, buna karşın emekli maaşlarının 20 bin lira, asgari ücretin ise 28 bin lira seviyesinde olduğunu hatırlattı.

“ESNAF VE ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA”

Erbakan, yüksek girdi maliyetleri ve düşük destekler nedeniyle çiftçilerin ve küçük esnafın da zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Son beş yılda yaklaşık 620 bin esnafın iş yerini kapattığını belirten Erbakan, piyasalardaki düşük alım gücünün işletmeleri ayakta kalmakta zorladığını ifade etti.

“FAİZ ÖDEMELERİ BÜTÇEYİ ZORLUYOR”

Devletin faiz ödemelerine ayırdığı bütçeyi de eleştiren Erbakan, 2026 yılında bütçeden yaklaşık 2,74 trilyon liranın faiz ödemelerine ayrılacağını savundu. Bu tutarın aylık yaklaşık 5 milyar dolara karşılık geldiğini belirten Erbakan, söz konusu kaynağın farklı alanlarda kullanılması halinde önemli yatırımlar yapılabileceğini ifade etti.

Erbakan, bu parayla yüz binlerce konut inşa edilebileceğini, KOBİ’lerin desteklenebileceğini ve istihdam yaratılabileceğini söyledi.

“KAYNAKLAR YANLIŞ ALANLARA GİDİYOR”

Ekonomik sorunların temelinde kaynakların yanlış kullanılması olduğunu savunan Erbakan, kamu harcamalarında israfın önlenmesi ve bazı büyük şirketlere sağlanan vergi muafiyetlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamuda tasarruf yapılması gerektiğini belirten Erbakan, kaynakların daha fazla üretim, istihdam ve sosyal destek alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI EKONOMİ”

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin üretim, ihracat ve istihdam odaklı bir ekonomi modeli önerdiğini belirterek, bu modelle Türkiye’nin ekonomik sorunlarının aşılabileceğini savundu.

Milli Görüş geleneğinin geçmişte ekonomik refahı artırdığını ifade eden Erbakan, benzer politikalarla Türkiye’de yeniden büyüme ve refah döneminin başlayabileceğini söyledi.