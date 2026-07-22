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Yalova’da askeri eğitim sırasında rahatsızlanan askeri öğrencilerden pilot adayı Veli Bilgin'in güneş çarpması sonucu şehit olması gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel bloğunda yazdığı yazıda Yalova'daki eğitim kampında hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, şehit olan askerin yıllarca eğitim almış, ordunun gözbebeği olarak görülen bir pilot adayı olduğunu belirterek, "Yine bir askerimiz şehit oldu. Bu kez bir Hava Harp Okulu öğrencisi. Yıllarca eğitim almış, ordumuzun gözbebeği olan, öz evladımız gibi bakmamız gereken bir pilot adayı" ifadelerini kullandı.

Şehit haberinin ardından yaşanan sürece ilişkin sorular yönelten Altaylı, "Peki niye şehit oldu? Terör örgütü mü vurdu? Hayır. Uçağı arıza yapıp kaza kırıma mı uğradı? Hayır. Yunan uçaklarıyla it dalaşı yaparken mi? Asla. Peki nasıl? Yalova kampında, sıcak altında talim yaptığı için" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÜÇ ÖĞRENCİ DE HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR"

Aynı eğitim sırasında üç öğrencinin daha aynı nedenle hastanede tedavi gördüğünü belirten Altaylı, geçen yaz da benzer olayların yaşandığını hatırlattı. Altaylı, "Geçen yaz aylarında da yine aynı nedenle, güneş altında eğitim yaptırıldığı için iki er şehit olmuştu. Bu kez Hava Harp Okulu'nun bir pilot adayı şehit" dedi.

"BU EĞİTİM YÖNERGELERİNDE BİR SORUN YOK MU?"

Yaşanan olayın sıradanlaştırılmaması gerektiğini savunan Altaylı, eğitim uygulamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Durmadan sıcak nedeniyle, güneş çarpması ve sıvı kaybı nedeniyle şehit vermek bu kadar sıradan, kabul etmemiz gereken bir olay mı? Bu eğitim subaylarında ya da bu subayların kullandığı eğitim yönergelerinde bir sorun yok mu? Millet, evlatlarını Peygamber ocağı dediğimiz orduya, sıcak altında öldürmeniz için mi yolluyor?"

Altaylı'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Öte yandan, Yalova'daki Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin, bugün memleketi Niğde'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlanan 3 öğrencinin ise tedavisi sürerken; olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da devam ediyor.