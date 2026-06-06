Fatih Altaylı, son köşe yazısında sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftini sert sözlerle eleştirdi. Altaylı, Polat ailesinin kamuoyunda sürekli gündem olmasının gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savundu.

Altaylı'nın köşe yazısından ilgili kısım şöyle:

"ÇİLE 25 YIL ÖNCE BAŞLADI"

Bundan 25 sene önce başladı ‘Polat’ çilemiz. Önce tekildi. Polat Alemdar adıyla arzı endam eyledi. Bir dizi kahramanıydı. Yeteneksiz bir oyunculukla ortaya koyulan bir dizi kahramanıydı. Oyunculuk kötüydü ama dizi tuttu. Dizinin kahramanı, bir grup gencin gerçek kahramanına dönüştü. Mafyatik, eli silahlı, kendi hukukunu kendi koyan, ihkakı haktan yana devlet gücünü arkasına almış bir tipleme.

Kısa sürede toplumun, daha doğrusu eğitim seviyesi düşük, umutsuz bir gençlik grubunun idolü oldu. Meyvelerini bugün yediğimiz toplumsal yozlaşmanın başlangıcı idi. Şiddet dolu, hukuk tanımaz bir topluma ilk hazırlıktı.

Son yıllarda da başka bir Polat çıktı başımıza. Bu kez çoğul, dual Polatlar, Polatgiller. Dilan ve Engin Polat. Sosyal medya fenomeni dedikleri türden bir çıkış. Sonrasında güzellik merkezleri. Açıklanamayacak bir hızla büyüyen bir servet, göze sokulan görgüsüzce bir zenginlik. Kara para aklama iddiaları. Ödenmemiş vergiler. Sonra tutuklanma, türlü iddialar ve sonra ani bir salıverme. Sonrası giderek artan rezillik.

"AMBULANS ÇAĞIRACAĞINA VİDEO EDİTLİYOR"

Ortalıkta cırtlak sesiyle bağıran bir kadın. Her gün, ‘eşim bana şiddet uyguluyor’ nidaları. Boşanacağım açıklamaları, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ayrıldık söylemleri, kocadan kadına ağır hakaretler. Daha iki gün önce kanlı, dayak izli fotoğraflar. Ve bir cinayet. ‘Ayrıldık, bitti, boşanıyoruz, beni dövdü’ diyen kadın kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasıyla Alaçatı’da doğum günü partisi düzenliyor.

"CİNAYETİ BİLE FIRSATA ÇEVİRİYOR"

Kocasının aynı zamanda korumalıklarını da yapan kuzeni otelin önünde öldürülüyor. Ve kadın bu cinayeti bile fırsata çeviriyor, telefondan polisi arayacağına, telefonu ile video çekiyor, o videoyu editliyor ve yine o cırtlak sesiyle sosyal medya üzerinden sözde yardım istiyor, ambulans çağırıyor.

"KAYIP GENÇ KUŞAĞINA BERBAT BİR İLHAM"

Ve rezillik niyedir bilmem bizim önümüze de geliyor. Ağzımdan çıkan tek nida “Allah belanızı versin” oluyor. Bu kadının ve kocası olacak tiplemenin bu topluma kötüden de öte, berbat hatta iğrenç bir örnek oldukları aşikar. Binlerce genç kız, belki genç erkek bu çiftin avam ama zengin hayatını örnek alıyor. Paranın nereden ve nasıl geldiğinin önemi olmadığını, saygınlık ve hatta dokunulmazlık kazandırdığını düşünen bir “kayıp genç” kuşağına berbat bir ilham, iğrenç bir sui misal oluyor.

"GÖNLÜMÜZÜ RUHUMUZU KİRLETMESİNLER"

Ve ne yazık ki, medyamız bu pespayeliği, bu iğrençliği, bu utanmazlığı, bu görgüsüzlüğü gözümüze sokuyor. Yapmayın Allah aşkına. Ne yaparlarsa yapsınlar. Boklarında boğulsunlar. Ama bizim gözümüzü, gönlümüzü, ruhumuzu kirletmesinler.”