Gazeteci Fatih Altaylı, İran, ABD - İsrail gerilimi üzerinden Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun "Türkiye sessiz kalmamalı" çıkışını sert bir dille eleştirdi. Davutoğlu’nun mevcut dış politika karar mekanizmalarında yer almamasını Türkiye için bir "şans" olarak niteleyen Altaylı, Ankara'nın yürüttüğü dengeli politikanın ülkeyi çatışmanın hedefi olmaktan koruduğunu savundu.

Altaylı, Davutoğlu'nun geçmişteki dış politika teorilerine atıfta bulunarak, bu yaklaşımı "stratejik hezeyan" olarak tanımladı. Türkiye'nin nükleer kriz dönemlerinden bu yana sergilediği gerçekçi mirasın, hamasetten uzak durularak korunması gerektiğini vurguladı.

"STRATEJİK DERİNLİK"TEN "STRATEJİK ÇIKMAZ"A: ANALİZ

Davutoğlu'nun dış politika vizyonu, özellikle Suriye iç savaşı sürecindeki "aktif müdahalecilik" sebebiyle hem iktidar hem muhalefet kanadından sıkça eleştirilmişti. Altaylı'nın yazısı, Davutoğlu’nun "ileri görüşlülük" iddiasının aksine, Türkiye'nin bugün hayati bir ihtiyacı olan "sakin güç" pozisyonunu bozabileceği endişesini taşıyor.

Altaylı'nın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle: