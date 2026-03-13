Tarihçi İlber Ortaylı, uzun zamandır hastanede mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan İlber Ortaylı, yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Kurtarılamayan İlber Ortaylı bugün hayatını kaybetti.

FATİH ALTAYLI'DAN AÇIKLAMA

Gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı’nın sağlık durumunun son dönemde giderek kötüleştiğini belirterek, çevresindekilerin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Altaylı, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada İlber Ortaylı’nın sağlık geçmişine dair şu bilgileri verdi:

"Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik."

Fatih Altaylı, İber Ortaylı’nın hastanedeki son günlerini anlatarak "Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk, dedikodu yaptık beraber. Ertesi gün benim ameliyatım vardı, birkaç gün gidemedim." dedi. Altaylı, ünlü tarihçinin ameliyat sonrası hastaneye döndüğünde durumunun daha da ağırlaştığını söyledi.

Dostu olduğunu belirttiği İlber Ortaylı'nın durumunun kısa sürede kritik hale geldiğini ifade eden Fatih Altaylı, tarihçinin yoğun bakım sürecini "Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti. Doktorların tüm çabalarına rağmen sağlık durumu stabil hale gelmedi." ifadeleriyle aktardı.

"GÖZLERİNİ AÇAR GİBİ OLDU DAHA SONRA DAHA KÖTÜYE GİTTİ"

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın hastanedeki tedavisiyle ilgili son günlerde kısa süreli bir umut ışığı olduğunu belirterek, "Evvelsi gün umut verici bir şey oldu, gözlerini açar gibi oldu. Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi" dedi.