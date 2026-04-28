Eski FIA Pist Komisyonu Üyesi ve F1 Yarış Komiseri gazeteci Fatih Altaylı, Formula 1’in Türkiye’ye dönüşünün açıklanmasının ardından sürecin perde arkasına dair dikkat çeken bilgiler paylaştı.

T24 YouTube kanalına konuşan Altyalı, İstanbul Park’ın geçmişinden bugünkü dönüş sürecine kadar birçok detayı anlattı.

'ASIL GELİŞME PİSTTEKİ KİRACININ ÇIKARILMASI OLDU'

Fatih Altaylı, Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesini sağlayan en kritik gelişmenin İstanbul Park’taki işletme sorununun çözülmesi olduğunu söyledi.

Altaylı, “Formula 1'in bugün Türkiye'ye gelmesini sağlayan gelişme aslında pistteki kiracı işgalcinin buradan çıkarılması oldu.” dedi.

Pistin uzun süre sportif amaçla kullanılmadığını belirten Altaylı, tesisin Türk sporculara kapalı kaldığını ve uluslararası organizasyonların da bu nedenle getirilemediğini ifade etti.

TOSFED DETAYI KİLİT ROL OYNADI

Altaylı’ya göre sürecin kırılma noktalarından biri, İstanbul Park’ın kamu adına Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na devredilmesi oldu.

Gazeteci, pistin TOSFED’in kullanımına verilmesiyle Formula 1 için zeminin oluştuğunu belirterek, “Pistin işletmesinin kamu organizasyonu olan, kar amacı gütmeyen Türkiye Otomobil Federasyonu’na verilmesi Formula 1’in Türkiye’ye gelmesini sağladı.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZAL’DAN ECEVİT’E UZANAN HİKAYE

Altaylı, Türkiye’nin Formula 1 macerasının Turgut Özal dönemine kadar uzandığını anlattı.

İlk girişimlerin o yıllarda başladığını ancak Macaristan’ın Hungaroring hamlesiyle Türkiye’nin geride kaldığını belirten Altaylı, daha sonra Bülent Ecevit döneminde mevcut pist arazisi için tahsis sürecinin başladığını aktardı.

Altaylı, AKP iktidarı döneminde ise projenin yeniden hızlandığını ve İstanbul Park’ın 2005’te Formula 1 takvimine girdiğini söyledi.

'TÜRKİYE AVANTAJLI BİR ANLAŞMA YAPTI'

Formula 1’in dönüşünde yapılan anlaşmaya ilişkin konuşan Altaylı, Türkiye’nin sanıldığı kadar ağır bir maliyetle karşı karşıya olmadığını savundu.

Altaylı, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu belirterek, Formula 1 yönetiminin 5+5 yıllık bir model önerdiğini ancak Türkiye tarafının 5 yıllık anlaşmayı tercih ettiğini anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEMESEYDİ OLMAZDI

Fatih Altaylı, sürecin ilerlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesinin belirleyici olduğunu söyledi.

Altaylı, “Eğer Cumhurbaşkanı bunu getirin demeseydi olmazdı. Türkiye’nin sistemi gereği onun iradesi olmadan hiçbir şey yapılamıyor.” ifadelerini kullandı.

FIA BAŞKANI VE TOSFED İLİŞKİSİ

Altaylı, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'ın da sürece katkı verdiğini belirtti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ile olan yakın ilişkinin bu noktada etkili olduğunu söyleyen Altaylı, FIA tarafının Türkiye yarışının yapılması konusunda güçlü destek verdiğini ifade etti.

YARIŞ HAFTASIN TURİZM EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Altaylı, Formula 1’in yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını vurguladı.

Yarış haftasında İstanbul’a binlerce yüksek gelirli turistin geleceğini, özel jet trafiğinin artacağını, otellerin dolacağını ve organizasyonun Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

'SEYİRCİ SORUNU OLMAZ'

Türkiye’de Formula 1’e ilginin yüksek olduğunu belirten Altaylı, FIA verilerine göre Türkiye’de 19 milyon Formula 1 izleyicisi bulunduğunu aktardı.

Altaylı, iyi organize edilmesi halinde İstanbul Park’ta ciddi bir seyirci sorunu yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi.

TÜRKİYE'DEN ÇOK ÖNEMLİ PİLOTLAR ÇIKABİLİR

Fatih Altaylı, Formula 1’in dönüşünün Türk motor sporları altyapısı için de önemli olduğunu vurguladı.

Karting pistlerinin eksikliğine dikkat çeken Altaylı, İstanbul Park içinde yeniden bir karting pisti yapılmasının önemine değindi. Altaylı anlattı: F1 nasıl döndü?yhancan Güven örneğini veren Altaylı, Türkiye’den önümüzdeki yıllarda çok önemli pilotların çıkabileceğini söyledi.