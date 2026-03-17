Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçim zamanında yapılacak' diyerek erken seçime kapaları kapatmasına rağmen, geçinemeyen ve bağımsız yargı diyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarına devam ediyor. Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" diye sordu. Anket sonucu dikkat çekti.
Asal Araştırma 13- 21 Şubat tarihlerinde 26 ilde 2 bin 15 vatandaşla yaptığı son anketinde seçmenlere "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" diye sordu.
Anketteki seçeneklerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun isimleri yer aldı.
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran, 24 Harian 2025'te tekrar CHP'ye dönen Muharrem İnce oyların yüzde 0,8'ini aldı.
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ankette dördüncü oldu. Dilek İmamoğlu oyların yüzde 1,0 'ını aldı.
2025 yılında Genel Başkanı'nın Özgür Özel seçildiği CHP 38. Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle açılan davada, seçimi kaybeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" (hukuken yok hükmünde olma) iddiasıyla yargı yoluyla geri dönmesi tartışma konusu olan eksi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ankette oyların yüzde 2,4'ünü alarak üçüncü oldu.
Her fırsatta Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen CHP lideri Özgür Özel ankette oyların yüzde 16'sını alarak ikinci sırada yer aldı.
Ankette yüzde 37,4 ile Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci çıktı.
Ankette "Başka biri" diyenlerin oranı yüzde 9,6 oldu.
"Hiçbiri" diyenlerin oranı yüzde 14,0 oldu.
Asal Araştırma'nın "Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" anketi sosyal medyada da gündem oldu.