17 Mart 2026 Salı
Anasayfa Gündem Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" diye sordu. Anket sonucu dikkat çekti.

Dilek Taşdemir
Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçim zamanında yapılacak' diyerek erken seçime kapaları kapatmasına rağmen, geçinemeyen ve bağımsız yargı diyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarına devam ediyor. Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 2

Asal Araştırma 13- 21 Şubat tarihlerinde 26 ilde 2 bin 15 vatandaşla yaptığı son anketinde seçmenlere "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" diye sordu.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 3

Anketteki seçeneklerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun isimleri yer aldı.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 4

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran, 24 Harian 2025'te tekrar CHP'ye dönen Muharrem İnce oyların yüzde 0,8'ini aldı.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 5

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ankette dördüncü oldu. Dilek İmamoğlu oyların yüzde 1,0 'ını aldı.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 6

2025 yılında Genel Başkanı'nın Özgür Özel seçildiği CHP 38. Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle açılan davada, seçimi kaybeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" (hukuken yok hükmünde olma) iddiasıyla yargı yoluyla geri dönmesi tartışma konusu olan eksi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ankette oyların yüzde 2,4'ünü alarak üçüncü oldu.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 7

Her fırsatta Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen CHP lideri Özgür Özel ankette oyların yüzde 16'sını alarak ikinci sırada yer aldı.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 8

Ankette yüzde 37,4 ile Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci çıktı.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 9

Ankette "Başka biri" diyenlerin oranı yüzde 9,6 oldu.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 10

"Hiçbiri" diyenlerin oranı yüzde 14,0 oldu.

Son anket Asal'dan: Sonuçlar gündem oldu... Ekrem İmamoğlu’nu olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? - Resim: 11

Asal Araştırma'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu yarıştırdığı "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" anketi sosyal medyada da gündem oldu.

Yeniçağ Gazetesi
