İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz ocak ayında ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

Şüphelilerden Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altunbulak, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklanırken, Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk’a ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Gözaltına alınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz de yurt dışı çıkış yasağı şeklinde serbest kaldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için dilekçe veren Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak tahliye edildi.