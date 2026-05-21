Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Fes kentinin Ayn Nakabi bölgesindeki Cennan Cerundi Mahallesinde bulunan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde aniden çöktü.

Çökme nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Tedavi için çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Evin aniden çökmesi sonucu çevre binalarda yaşayanlar arasında büyük panik yaşandı.

Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, Faslı yetkililerin ise çökmenin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattığı aktarıldı.