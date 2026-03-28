Senegal Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te Stade de France'ta Peru ile yapacağı hazırlık maçı öncesi Afrika Kupası ile sahaya çıkarak dolu tribünlerin önünde şampiyonluklarını bir kez daha kutladı.

AFRİKA FUTBOL KONFEDERASYONU'NUN KARARINI TANIMADILAR

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) 17 Mart’ta aldığı kararla Senegal’in şampiyonluğu iptal edilmiş ve final, Fas lehine 3-0 hükmen tescil edilmişti. Bu karar sonrası Senegal’in kupayı sergilemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

FAS'TAN ORGANİZASYONA SERT TEPKİ

L'Equipe'in haberine göre; Faslı hukukçular, bu organizasyona sert tepki gösterdi. Fas Avukatlar Kulübü Başkanı Mourad Elajouti, Stade de France işletmesi ve organizasyon şirketine resmi ihtar gönderdiklerini açıkladı. Elajouti, iptal edilen bir kupanın kutlanmasının hukuki sorumluluk doğurabileceğini savundu.

SENEGAL CAS'A BAŞVURMUŞTU

Senegal geçtiğimiz günlerde Afrika Uluslar Kupası ile ilgili çıkan kararı CAS'a taşıyarak itiraz başvurusunda bulunmuştu.