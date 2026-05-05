Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 11'inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü kampüsünde kapılarını açtı. Bu yıl polisiye, fantastik ve gerilim temalarına odaklanan festival, edebiyatsever gençleri bir araya getirerek edebiyatı sadece okuma eylemi olmaktan çıkarıp interaktif bir deneyim haline getiriyor.

Festival, lise ve üniversite öğrencilerini edebiyat, sanat ve yaratıcı üretim alanlarında buluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar, seçtikleri roman karakterlerini kostümlerle canlandırarak sahne performansları sergiledi. Açılış programında ayrıca öğrencilerin hazırladığı kısa filmler büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca drama atölyeleri, roman kahramanı canlandırmaları, kısa film gösterimleri, yazar buluşmaları ve söyleşiler devam edecek.

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen festival, gençlerin okuma kültürünü güçlendirmeyi, roman kahramanlarını farklı sanat disiplinleri üzerinden yeniden yorumlamalarını ve edebiyatla kalıcı bağlar kurmalarını amaçlıyor. Katılımcılar, polisiye romanların gizemli dünyasından fantastik edebiyatın büyülü evrenlerine, gerilim türünün nefes kesen atmosferine kadar pek çok farklı alanda atölye çalışmalarına katılacak.Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında ünlü yazarlarla söyleşiler, senaryo yazım teknikleri, karakter yaratma çalışmaları ve sahneleme yöntemleri gibi uygulamalı oturumlar yer alıyor. Bu sayede öğrenciler, edebiyatı teorik bilginin ötesinde pratik ve yaratıcı bir sürece dönüştürme fırsatı buluyor.

Festival organizatörleri, etkinliğin genç neslin edebiyatla iç içe olmasını teşvik ettiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Amacımız lise ve üniversite öğrencilerinin edebiyatla buluşmasını sağlamak, roman kahramanlarını yalnızca metinler üzerinden değil; sahne, kısa film, drama ve yaratıcı çalışmalar aracılığıyla da deneyimlemelerini mümkün kılmaktır” denildi.

Üç gün sürecek festival boyunca çeşitli ödüllerin de verileceği Roman Kahramanları Kısa Film Yarışması dikkat çekiyor. Öğrenciler, kendi ürettikleri kısa filmleri jüriye sunma ve profesyonel değerlendirme alma şansına sahip olacak.

Ayrıca festival, edebiyatı görsel sanatlarla birleştirerek gençlerde hem okuma alışkanlığını artırmayı hem de yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Maltepe Üniversitesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin üniversite kampüsünü bir kültür ve sanat merkezi haline getirdiğini belirterek, benzer faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.