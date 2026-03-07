Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, KKTC’ye önlem amaçlı F-16 savaş uçaklarının yerleştirilmesinin önem taşıdığını ifade ederek, “ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta neler yaşanabileceğini geçtiğimiz günlerde gördük. Bir füze Türkiye’nin topraklarındaki bir hedefe atılmasa bile iniş sırasında rüzgarın etkisiyle yön değiştirip Türkiye’nin sınırlarını aşabiliyor. Bu nedenle bu tür olaylar başta dikkate alınarak, İHA ve SİHA’ların KKTC’ye düşmesini önlemek amasıyla tedbir alınacak. Bu tedbirin alınması elbette yerinde olur. KKTC’ye yönelebilecek füze, İHA ve SİHA’lar tespit edildikten sonra konuşlandırılan F-16 uçakları tarafından etkisiz hale getirilecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Karakuş,

Türkiye’nin İncirlik’te de filosunun bulunduğunu hatırlatan Karakuş, “İncirlik’teki uçaklarımızda önleyici tedbirleri rahatlıkla alıyor ama uçakların bugünkü şartlarda KKTC’de bulunması gerekir” dedi.