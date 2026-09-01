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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in dev derbisi öncesinde istatistikler iki takım arasında tavizsiz bir rekabet yaşandığını gösteriyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de en son 2 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve 0-0 sonuçlanan müsabakada sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında söz konusu tarihten bu yana oynanan 7 lig derbisinde eşitlik bozuldu. İki ezeli rakip arasındaki son 7 lig mücadelesinde sarı-lacivertliler 4 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 3 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.

SON DERBİ UZATMALARDA ÇÖZÜLDÜ

İki ekibin 4 Mayıs 2026 tarihinde oynadığı son lig derbisi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Golsüz devam eden mücadelenin eşitliği, 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle bozuldu ve Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON 7 LİG DERBİSİNİN SONUÇLARI

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Süper Lig'de oynanan son 7 karşılaşmanın skorları şu şekilde:

02.04.2023: Fenerbahçe 2 - 4 Beşiktaş

09.12.2023: Beşiktaş 1 - 3 Fenerbahçe

27.04.2024: Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş

07.12.2024: Beşiktaş 1 - 0 Fenerbahçe

04.05.2025: Fenerbahçe 0 - 1 Beşiktaş

02.11.2025: Beşiktaş 2 - 3 Fenerbahçe

04.05.2026: Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş