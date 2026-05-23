Kenan Yıldız, perşembe günü yapılan antrenmanda yaşadığı beklenmedik sakatlık nedeniyle Juventus cephesinde moralleri bozdu. Milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından baldır sakatlığı yaşadığı öğrenildi.

TORİNO MAÇINDA YOK

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Kenan Yıldız, sezonun son lig maçında Torino karşısında forma giyemeyecek. Şampiyonlar Ligi bileti için kritik öneme sahip mücadele öncesi gelen haber, teknik heyette endişe yarattı.

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus’un Devler Ligi’ne katılabilmesi için Torino’yu mağlup etmesi ve rakiplerinden en az ikisinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

GÖZLER MİLLİ TAKIM’DA

Sakatlığın ardından asıl endişe ise Türkiye A Milli Futbol Takımı cephesinde yaşanıyor. Haberde, teknik direktör Vincenzo Montella’nın, Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde yıldız futbolcudan gelecek iyi haberleri beklediği aktarıldı.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekerken, son golünü mart ayında Sassuolo karşısında kaydetmişti.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 14 Haziran’da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız’ın bu mücadeleye yetişip yetişemeyeceği ise yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

Öte yandan oynanacak ilk maçta Kenan Yıldız'ın olmama ihtimali de Montella'yı şimdiden kara kara düşündürüyor.