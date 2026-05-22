Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Serie A’da 2025-26 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçildi.
“RISING STAR” ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
Juventus FC forması giyen milli futbolcu, lig yönetimi tarafından açıklanan ödüllerde “Rising Star” ödülüne layık görüldü.
PERFORMANS VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLDU
Serie A yönetimi, ödüllerin takip verileri ve performans analizleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı.
SEZON PERFORMANSI
20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Serie A’da 33 maçta 10 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.