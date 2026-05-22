Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Serie A’da 2025-26 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçildi.

“RISING STAR” ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Juventus FC forması giyen milli futbolcu, lig yönetimi tarafından açıklanan ödüllerde “Rising Star” ödülüne layık görüldü.

PERFORMANS VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Serie A yönetimi, ödüllerin takip verileri ve performans analizleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Serie A’da 33 maçta 10 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı: 'Türkiye'yi seçtim çünkü...'Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı: 'Türkiye'yi seçtim çünkü...'Spor