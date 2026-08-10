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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezonda iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak stadı resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruya göre eflatun-sarılı ekip, 2026-2027 sezonunda maçlarını Esenyurt'ta bulunan 4 bin 274 seyirci kapasiteli Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.

Kulübün açıklamasında, "Yeni evimiz: Necmi Kadıoğlu Stadyumu! 2026/27 sezonunda iç saha karşılaşmalarımızı, Esenyurt'ta bulunan 4.274 seyirci kapasiteli Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacağız. Yeni evimizde, aynı mücadele ve aynı inançla..." ifadelerine yer verildi.