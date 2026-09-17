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Kaynak: Haber Merkezi

TRT 1'in yeni sezon dizilerinden “Evlilik Güzeldir”in oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Akay'ın trafik kazası geçirdiği bildirildi. Akay'ın dizinin oyuncu kadrosunda bulunduğu TRT ve Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan kadro bilgilerinde de yer alıyor.

Kazaya ilişkin ilk bilgi, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

SİNAN BURHAN DUYURDU

Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TRT 1 ‘Evlilik Güzeldir’ dizi oyuncusu Uğur Akay trafik kazası yaptı. Ölümden döndü. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

KAZAYA İLİŞKİN AYRINTILAR BEKLENİYOR

Akay'ın geçirdiği kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuna yansımadı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin de Burhan'ın paylaşımı dışında ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.