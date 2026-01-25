İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Gebze İstasyon Mahallesi’nde,evlerin ve bir ortaokulun hemen yanında, 51 bin ton kapasiteli bir kimyasal tesis faaliyet gösterdiğini, hatta kapasite artışı planlandığını açıkladı.

665 METRE UZAKLIKLTA ORTAOKUL VAR

Sefar Yapı Şirketi’nin tesisi çevresinde işyerleri ve evler debulunuyor. Düzenlenen ÇED raporunda, proje bölgesinin 665 metre doğusunda Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu, 2 kilometre doğusunda Özel Gebze Medicalpark Hastanesi, 1 kilometre doğusunda Yavuz Selim Cami, 62 metre kuzeyinde D100 Otoyolu, 320 metre güneyinde Marmaray’a ait ray yolu 1,1 kilometre kuzeydoğusunda Beylikdağı Kent Ormanı bulunuyor.

YERLEŞİM YERİNDE 51 BİN TON KAPASİTELİ KİMYASAL TESİS FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkkan, herhangi yangın, sızıntı ve patlama riski durumlarına karşı vatandaşların canının tehlikede olduğunu belirterek isyan etti.

Öte yandan Türkkan, konuyu Meclis’e taşıdığını duyurdu.

Türkkan, paylaşımında şunları söyledi,

“Gebze İstasyon Mahallesi’nde, evlerin ve bir ortaokulun hemen yanında, 51 bin ton kapasiteli bir kimyasal tesis faaliyet gösteriyor.

Yetmiyor, şimdi bir de kapasite artışı planlanıyor. Yangın, sızıntı, patlama riski kimin umurunda?

Konuyu Meclis gündemine taşıdım.”