Kaynak: İHA

Kiralık konutlarda ortaya çıkan bakım, onarım ve yenileme masraflarının kimin tarafından karşılanacağı konusu, kiracılar ile ev sahipleri arasında en sık yaşanan uyuşmazlıklardan biri olmaya devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Mehmet Deniz Akgül, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde tarafların yasal sorumluluklarını net bir şekilde açıkladı.

Hukuki düzenlemelere göre günlük kullanımdan doğan olağan masraflar kiracının, mülkün yapısını ilgilendiren majör masraflar ise ev sahibinin sorumluluğunda yer alıyor.

OLAĞAN GİDERLER KİRACIYA, BÜYÜK ONARIMLAR EV SAHİBİNE AİT

Türk Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda konutun olağan temizlik ve rutin bakım masraflarının kiracı tarafından karşılanması gerektiğini belirten Avukat Mehmet Deniz Akgül; tesisat yenilemesi, parke değişimi, mermer kabarmaları, asansör bakımı veya bina dış cephe boyası gibi esaslı işlerin doğrudan kiraya verene ait olduğunu vurguladı. Üst kattan su sızması gibi durumlarda oluşan zararların da önemli bakım ve onarım sınıfına girdiğini belirten Akgül, bu tür masrafların mülk sahibi tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti.

SÖZLEŞMEDEKİ MADDELERE VE GEÇMİŞ ÖDEMELERE DİKKAT

Sözleşme serbestisine dikkat çeken Akgül, imza altına alınan metinde farklı bir hüküm bulunması halinde hukuki değerlendirmenin bu maddelere göre yapıldığını aktardı. Vatandaşların hak kaybına uğramaması adına sözleşmeleri imzalamadan önce bir avukata danışmalarını öneren Akgül, geçmişte ev sahibi adına yapılmış haksız ödemeler için de avukatlar aracılığıyla tazminat yollarının aranabileceğini hatırlattı.