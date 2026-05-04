TÜİK nisan enflasyon verilerinin açıklanması sonrası nisanda uygulanacak tavan kira zam oranı yüzde 32,43 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,18 yıllık ise yüzde 32,37 arttı. Açıklanan veriler sonrası mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,43 oldu.

Mayıs ayında kira bedellerine yasal olarak yüzde 32,43 oranında tavan zam uygulanabilecek.

Nisan 2026 kira artış oranı yüzde 32,82 olarak gerçekleşmişti.