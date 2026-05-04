Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
Survıvor beklenmedik ayrılık: Barış Murat Yağcı mı Osman Can mı? Adada kalandan aşk itirafı

Survivor’da dün akşam kim elendi, adaya kim veda etti? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un son bölümünde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Gönüllüler takımında uzun süredir beklenen Osman Can ile Barış Murat Yağcı düellosunun sonucu netleşti ve adadan ayrılan isim belli oldu.

Gül Devrim Koyun
Survivor’da kim elendi sorusu, 3 Mayıs 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme konseyiyle yanıt buldu. Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı ile Osman Can arasında gerçekleşen düellonun ardından bir yarışmacı adaya veda etti.

Aynı zamanda sezonun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan iletişim oyununu kazanan takım, sevdikleriyle bağlantı kurma fırsatı elde etti. Gecenin öne çıkan gelişmelerinden biri de Barış Murat Yağcı’nın Yunan yarışmacı Ariadni ile ilgili yaptığı açıklamaydı. İşte Survivor son bölümde öne çıkan detaylar ve elenen isim...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da en çok önem verilen ödüllerden biri olan iletişim oyunu için yarışmacılar parkurda büyük mücadele verdi.

Ailelerinden gelecek mesaj ya da sesli görüşme fırsatı için yarışan takımlar arasında yüksek tempo ve gerilim dikkat çekti.

Zorlu karşılaşmanın sonunda üstünlük sağlayan taraf Ünlüler takımı oldu. Oyunu kazanan Ünlüler, gözyaşları içinde yakınlarıyla iletişim kurarak moral buldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 MAYIS ADAYA VEDA EDEN İSİM

Gönüllüler takımında süren bekleyiş, eleme konseyiyle sona erdi. Takım oylaması sonucu potaya giren Barış Murat Yağcı ile Osman Can arasında çekişmeli bir mücadele yaşandı.

SMS oylaması ve performans sonuçlarının ardından Survivor’a veda eden isim Osman Can olarak açıklandı. Elendiğini öğrenen yarışmacı, duygusal anlar yaşayarak takım arkadaşlarına veda etti ve adadan ayrıldı.

BARIŞ MURAT YAĞCI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gecenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri de eleme potasında bulunan Barış Murat Yağcı’nın konseyde yaptığı açıklamaydı.

Türk-Yunan ödül oyununda Yunanistan takımından Ariadni ile yakınlaştığı bilinen Barış, hislerini ilk kez açık şekilde dile getirdi.

“BANDANASINI VERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI”

Yunan yarışmacı Ariadni daha önce yaptığı açıklamada Barış’ın kendisine bandanasını verdiğini ifade ederek, başlangıçta mesafeli olan iletişimlerinin zamanla özel bir bağa dönüştüğünü belirtmişti.

Barış Murat Yağcı ise olası elenme ihtimaline karşı yaptığı konuşmada, geçmişte unuttuğunu düşündüğü bazı duyguların yeniden ortaya çıktığını ve bu sürecin bir yarışmacı sayesinde şekillendiğini söyledi.

Yarışmada kalması halinde Ariadni ile iletişimini sürdürmek istediğini dile getirdi.

Bu açıklamalar sonrası hem sunucu hem de yarışmacılar şaşkınlık yaşarken, Barış’ın yarışmada kalmaya devam etmesiyle birlikte yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

