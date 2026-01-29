Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 3+1 daire için açılan kiralık ilanında ev sahibinin kiracı adaylarından talep ettiği kurallar bölümü dikkat çekti.

'SADECE RESMİ EVLİ OLAN AİLELERE VERİLECEK'

İlan açıklamasında, sadece resmi evli olan ailelere kiraya verileceği ifade edilirken en fazla bir çocuğu bulunan ailelerin tercih edileceği ifade edildi. Evde sigara içmenin kesinlikle yasak olduğu belirtilirken eve gelen misafirlerin balkonda içilebileceği kaydedildi. Ayrıca aile bireylerinin tamamının sigara kullanmayan kişiler olması gerektiği de vurgulandı.

"MUTFAKTA KİRLİ BULAŞIK BIRAKILMAMALI"

Ev sahibinin şartları arasında en dikkat çeken kurallardan biri mutfak tezgâhı üzerinde kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgahın ıslak halde bırakılmamasının zorunlu olması oldu. Kira ödemesinin iki gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderileceği ifade edildi.

50 GÜNDE 1 TEFTİŞ

İlanda yer alan bir diğer maddeye göre ev sahibi her 50 günde bir, kiracının müsait olduğu bir zamanda daireyi 15 dakikalık ziyaretle kontrol edebilecek. Ayrıca bu ziyaretlerin sözleşme kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

İLAN KALDIRILDI

Sayfalar dolusu kural içeren ilan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı ilanı özel hayata müdahale olarak değerlendirirken bazı kullanıcılar da artan kiracı-ev sahibi sorunlarının bu tür ilanların artmasına neden olduğunu savundu.

Öte yandan sosyal medyada gündeme gelen ilanı ev sahibinin kaldırdığı görüldü.