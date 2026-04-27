İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Kadıköy'de yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Kadıköy'de kirada yaşayan bir çift ev sahibine, bebek bekledikleri için masraflarının çoğaldığını ve kira fiyatında indirim talep ettiler. Ev sahibi ise indirim taleplerine karşılık kendi isminin konulmasının şartını koydu.

Bİ Bak isimli X hesabının yaptığı paylaşıma göre, Moda’daki 2+1 daire için ev sahibi kirayı 40 bin TL’ye çıkarmak istedi. Bebek bekleyen çift, artan masrafları gerekçe gösterip indirim talep etti.

68 yaşındaki ev sahibi Hulusi K., doğacak erkek çocuğa kendi isminin verilmesini şart koştu. Teklifin sözleşmenin “Özel Hükümler” kısmına resmi madde olarak eklenmesi istendi.

Ev sahibi, çocuk “Hulusi” adını taşırsa kirayı 20 bin TL’ye düşüreceğini söyledi. Ayrıca 3 yıl boyunca yasal sınırın üzerinde zam yapmayacağını taahhüt etti.