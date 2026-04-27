Trendyol Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışından adeta havlu atan Fenerbahçe’de yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

TEDESCO, DEVİN ÖZEK VE BERKE ÇELEBİ İLE YOLLAR AYRILDI

Toplantının sonucunda Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle birlikte Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığı açıklandı.

ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Fenerbahçe'de kalan haftalarda takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

Kamuoyuna Duyuru



pic.twitter.com/7F7w2H0tFz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 27, 2026

FENERBAHÇE'NİN AYRILIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."