Yüksek Hızlı Tren, köprü ve otoyollarda zam yolda: Tarih belli oldu
Nisan ayı itibarıyla elektrik ve doğal gaza gelen yüksek oranlı zamların ardından, ulaşım sektöründe de fiyat artışı beklentisi oluştu. Hükümet yılın ilk yarısı için zam ön görmüyor ancak zammın yapılacağı tarih belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda şekillenen fiyatlandırma politikası, Temmuz ayına kadar mevcut tarifelerin korunacağına işaret ediyor.
Enerji maliyetlerindeki artışa rağmen ulaşım hizmetlerinde stabilite aranırken, olası bir güncelleme için yılın ikinci yarısı ve özellikle Temmuz ayı kritik eşik olarak değerlendiriliyor.
Nisan ayı başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte doğal gazda kademeli tarife modeline geçildi. Bu sistemle, belirlenen tüketim sınırını aşan konut abonelerinin faturaları "kademe-2" üzerinden hesaplanarak daha yüksek maliyetlerle karşılaşacak.
Enerji tarafındaki bu hareketliliğe karşın, ulaştırma hizmetlerinde yılın başında yapılan artışların etkisi sürüyor. Yılbaşında yeniden değerleme oranı baz alınarak ücretlerde yüzde 25,49’luk bir artış yapılmıştı.
15 Ocak itibarıyla yüzde 19,23 zamlanan YHT biletlerinde, Ankara-İstanbul hattı 930 TL seviyesinden hizmet vermeye devam ediyor.
TEMMUZ AYI BELİRLEYİCİ OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Haziran ayı sonuna kadar bilet ve geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak Temmuz ayı itibarıyla enflasyon verileri ve genel ekonomik göstergeler ışığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Olası zamların oranı ve kesinleşeceği tarihler, ekonomi programındaki hedeflere göre netlik kazanacak.