Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Tevazu Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan Ertuğrul Öksüz tahta kurularının çocuğunu, eşini ve kendisini ısırmasının ardından evini ilaçlatmak için internet üzerinden bir firma ile anlaştı.

Evde ilaçlama için alüminyum fosfit kullanan firma çalışanları, 16 saat sonra eve girilebileceğini belirterek ayrıldı. Ertuğrul Öksüz ve ailesi ilaçlamadan yaklaşık 32 saat sonra eve girdi ve temizlik işlemlerinin ardından yattı.

Sabah saatlerinde çocuk ve annesinin kusması üzerine aile hastaneye giderken, 2 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı. Ertuğrul Öksüz savcılığa giderek şikayetçi oldu.



Tahta kuruları için evini ilaçlatan Ertuğrul Öksüz, "Leyla'yı tahta kuruları ısırdı, sonra eşimi ısırdı, sonra beni ısırdı. Ben de internetten araştırarak bu şirketi buldum. Bayağı işte ünlü olduğunu falan okudum internette. Kesin çözüm sunduklarını söylediler tahta kuruları hakkında. Bizler de onlara inanarak, önce iş yerlerini giderek, görerek bu işlemi gerçekleştirdim. Ücret konusunda 5 bin liraya anlaştık kendileriyle ve ücretin ödemesini sağladık. Daha sonrasında tahta kurularını komple bitirdiler, aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar. Çok şükür sabah erken müdahalemle bu konu Allah'ın izniyle gerçekleşmedi" dedi.

"HASTANEDE ORGANOFOSFATTAN DOLAYI ZEHİRLENDİĞİNİ DİLE GETİRDİLER"



Olay gününü anlatan Öksüz, "Geçtiğimiz 7 Nisan Salı günü akşam saatlerinde evi ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. Daha sonrasında şahıslar bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Biz de çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında evi havalandırıp, temizledikten sonra çocuğum ve eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı kızım Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.

Bunun üzerine yakın olduğu için hemen Beyhekim Devlet Hastanesi'ne geçtik. Orada direkt Leyla'nın hayati tehlikesinin olduğunu söylediler ve hastanede organofosfattan dolayı zehirlendiğini dile getirdiler. Daha sonrasında ambulansla Şehir Hastanesi'ne kızımın sevki yapıldı. Kızımın 5 gün kadar bir yoğun bakımda yatış süreci gerçekleşti.

Bu süreçte sorduğumuz zaman bizlere Leyla'nın organofosfattan dolayı zehirlendiğini, kan değerleri yüksek olduğu için bu şekilde yatacağını söylediler. Aynı zamanda da Leyla'nın yoğun bakımda kaldığı 4. gününde doğum gününü yaptık ufak bir kutlamayla. Bu sonuçta çok büyük ihmaller çerçevesinde gerçekleştirilen bir olay. Şahıslar alüminyum fosfit kullandıklarını bize söylemediler. Zaten evlerde, dairelerde kullanılması yasak olan bir ilacı kullanmışlar. Hatta o gün ben onlarla beraber ev ilaçlamasında da girmiştim.

Özellikle kendi cebinden saklayarak çıkardığı gri uzun ince bir kutu vardı, bu kutu içerisindeki ilacı çıkararak koydu odalara. Leyla'nın odasına 7-8 tablet koydu, yatak odasına da aynı şekilde 7-8 adet koydu. Bunların ne olduğunu sorduğumda ‘Önemli bir şey değil, yarım saat ile 45 dakika sonra patlar ve temizlik yaparken bunları mutlaka elektrik süpürgesiyle çekin' dediler. Temizlik yapmam gerektiğini söylediler. Çok şükür Leyla yoğun bakımda 5 gün yattıktan sonra 2 gün de serviste yattı.

Şu an pedagoglarla görüşmelerimiz devam ediyor. Leyla'nın psikolojik olarak artık tek başına yoğun bakımda yattığı için korkuları var. İlaçlama şirketlerinin denetimlerinin sıklaşmasını talep ediyorum. Çünkü bugün Leyla kurtuldu, erken müdahale ettik. Fakat başka bir ailenin başına gelmemesi için ilaçlama şirketlerinin evde alüminyum fosfit kullanması veya buna benzer diğer ilaçları kullanması kesin şekilde yasak.

Fakat el altından tedarik etmelerine izin verenler var. Komple çok sağlam bir denetime ihtiyaç var. İstanbul'da gurbetçi ailemizin otelde vefat ettiğinde kullandıkları ilacın da zaten alüminyum fosfit olduğu tespit edilmiş. Yani onlarla kullanılan ilaç bizim evde kullanılan ilaçlarla tamamen aynı. Hakeza Konya'daki vefat eden ailemizin çocuğu da aynı ilaç ile zehirlenmiş" şeklinde konuştu.

"7-8 ADET ALÜMİNYUM FOSFİTİN TABLETLERİ BULUNDU"

Olayla ilgili gerekli şikayetlerini yaptıklarını anlatan Öksüz, "Şikayetçi olduk. Olay yeri inceleme ekipleri, savcılık talimatıyla evden bu alüminyum fosfitten kalıntı olan külleri gri şeklinde bir kül bırakıyor. İncelemeleri yaptılar, numuneleri her odadan aldılar. Yani hem Leyla'nın odasında hem yatak odasında toplamda 7-8 adet alüminyum fosfitin tabletleri bulundu. Gerekli cezayı almaları için var gücümle savaşacağım" diye konuştu.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Alüminyum fosfit katı halde bulunan ve su ile veya nem ile temas ettiğinde reaksiyona girerek son derece toksik olan fosfin (PH₃) gazını açığa çıkaran bir pestisit türüdür. Alüminyum fosfit, toz veya granül halde ambalajlanarak depolanmaktadır ve kuru olarak kaldığında durağandır ancak nemli ortamlarda hızla ayrışma göstermektedir; reaksiyon ile ayrıştığında fosfin gazı salınır. Fosfin gazı hem yanıcıdır hem de toksiktir, hava ile temas ettiğinde tutuşmaya elverişlidir ve solunursa veya kapalı ortamlarda birikirse tüm canlılar için hayati risk oluşturmaktadır. Alüminyum fosfitin endüstriyel ve tarımsal kullanımı bulunmaktadır ve yüksek öncelikli madde olarak sınıflandırılmaktadır.