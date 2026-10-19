Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ev satın almak veya kiralamak isteyen vatandaşlar evin konumunun ve fiyatının yanı sıra dikkat etmesi gereken bir başka konu da zeminin özellikleri, yakın çevredeki diri faylar ve taşınmazın hukuki durumu, karar sürecinde belirleyici olabiliyor.

Bu konuda internetteki resmî haritalar ve kamu hizmetleri, evle ilgili araştırmalarda önemli kolaylıklar sağlasa da bu hizmetler yeterli olmuyor. Aynı durum taşınmazların hukuki durumunu öğrenmek için uydu görüntülerini incelemek yetersiz kalıyor.

Nefes'te yer alan haber göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hazırladığı Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması, konut araştırmasında başvurulabilecek önemli kaynaklardan biri. Kullanıcılar, uygulama üzerinden konumlarına ilişkin deprem tehlike parametrelerini inceleyebiliyor. Harita, belirli bir bölgedeki deprem tehlikesini anlamaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte AFAD, uygulamadaki raporların bilgi amaçlı olduğunu ve resmî belge niteliği taşımadığını belirtiyor. Haritalar, yerel zemin koşullarından kaynaklanabilecek sıvılaşma ve büyütme gibi etkileri de tek başına ortaya koymuyor.

DİRİ FAY HATLARINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün harita üzerinden il ve ilçe seçilerek jeolojik bilgiler incelenebiliyor ve çevrede diri fay hatlarının haritasını incelemek isteyenlere yardımcı olabiliyor.

Bu platform, Türkiye'nin jeolojik özelliklerini incelemek isteyenlere farklı harita katmanları sunuyor. Diri faylar, heyelan alanları ve jeoloji haritaları gibi bilgiler, konutun bulunduğu çevre hakkında ön değerlendirme yapılmasını sağlayabiliyor. MTA, bu verilerin bölgesel ölçekte değerlendirilmesi gerektiğini ve doğrudan resmî belge niteliği taşımadığını belirtiyor.

PARSEL SORGU

TKGM'nin parsel sorgulama hizmeti her ne kadar ilanlarda belirtilen yer ile resmî parsel konumu karşılaştırılabilse de binanın ruhsatlı olduğunu veya imar koşullarına uygun inşa edildiğini tek başına kanıtlamıyor.

E-DEVLET KAPISI

e-Devlet, kamu kurumlarının sunduğu çok sayıda hizmete tek noktadan ulaşmayı sağlıyor. Kullanıcılar, yetkileri kapsamında adres belgeleri, tapu işlemleri ve çeşitli taşınmaz hizmetleriyle ilgili sorgulamalar yapabiliyor.

AFAD DEPREM BİLGİ SİSTEMİ

AFAD'ın deprem haritası ve ilgili bilgi sistemleri, meydana gelen depremlerin konumlarını ve yayımlanan deprem verilerini incelemek için kullanılabilir. Bölgedeki sismik hareketliliği takip etmek isteyenler bu kaynaklardan yararlanabilir.

İLGİLİ BELEDİYE'NİN E- İMAR SİSTEMİ

Bir taşınmazın imar durumunu araştırırken kessin bilgi elde etmek için büyükşehir belediyesine gidip belediyenin güncel ve resmî belge alınmalıdır.

COĞRAFİ BİLGİ PLATFORMU

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, coğrafi verilerin farklı katmanlar üzerinden değerlendirilmesine yönelik kamu altyapısının bir parçasıdır. Kullanılabilen veri ve hizmetler, platformun erişim koşullarına göre değişebilir.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi, konutun bulunduğu bölgenin meteorolojik uyarıları ve hava koşulları hakkında bilgi verir.

Bazı belediyeler ve kamu kurumları, evin yakınındaki afet toplanma alanlarını gösteren dijital haritalar yayımlıyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres hizmetleri hakkında bilgi edinmek isteyenler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinden yararlanabilir. Adres kayıtları kişisel veriler kapsamında korunuyor. Başkasının bir adreste kayıtlı olup olmadığını herkesin serbestçe sorgulayabildiği düşünülmemeli.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Bakanlığın internet sitesi üzerinden şehircilik, yapı güvenliği, kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemeleriyle ilgili duyurulara ulaşılabiliyor. Konutun bulunduğu bölgedeki projeler ve mevzuat hakkında araştırma yapmak isteyenler bu kaynağı inceleyebilir.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Türkiye İstatistik Kurumunun verileri, il ve ilçelerin nüfusu, hane halkı yapısı ve çeşitli sosyoekonomik göstergeleri hakkında genel bilgi sunuyor. Bu veriler, konutun bulunduğu bölgenin demografik özelliklerini anlamak isteyenler için yararlı olabilir.

ULUSALVE YEREL AÇIK VERİ PORTALLARI

Bazı belediyeler ve kamu kurumları; ulaşım, yeşil alanlar, altyapı ve kent hizmetleriyle ilgili verileri açık veri portallarında yayımlıyor. Bu kaynaklar, evin çevresindeki hizmetleri ve bölgenin gelişimini araştırırken yardımcı olabilir. Verilerin kapsamı ve güncelliği kuruma göre değişir.

Dijital haritalar ve internet siteleri bir binanın deprem riskini veya zemini hakkında genel bilgi sunsa da binanın sağlam ve güvenli olduğunu tek başına garanti edemez. Yakınlarda diri fay olmaması ya da adresin haritadaki konumu, yapının taşıyıcı sisteminin dayanıklı olduğu anlamına gelmez.