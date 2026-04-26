Organizasyondan yapılan duyuruya göre Vezenkov, başantrenörler, takım kaptanları, basın temsilcileri ve taraftarların oylarıyla 2025-26 sezonunun MVP’si seçildi.

Oylamada Zalgiris oyuncusu Sylvain Francisco ikinci sırayı alırken, Hapoel IBI Tel Aviv’den Elijah Bryant üçüncü oldu.

Avrupa Ligi normal sezonunda 34 karşılaşmada süre alan Vezenkov, 19,4 sayı, 6,6 ribaunt, 1,3 asist ve 23,1 verimlilik puanı ortalamalarıyla mücadele etti. Oynadığı 34 maçın 33’ünde çift haneli skor üreten deneyimli oyuncu, 4 kez “double-double” yapmayı başardı.

Bulgar milli basketbolcu, 2023 yılının ardından kariyerinde ikinci kez MVP ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Vezenkov, kariyerinde dördüncü kez yılın en iyi beşine seçilme başarısı gösterdi.