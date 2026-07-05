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Kaynak: AA

İtalya'nın güneyinde yer alan ve kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna yeniden faaliyete geçti. Zirvedeki Voragine kraterinde meydana gelen patlamalar sonucu oluşan 1,5 kilometrelik kül bulutu bölgedeki hava trafiğini felç etti. Yaşanan hareketlilik nedeniyle Katanya Havalimanı'na yapılacak olan tüm varış seferleri askıya alındı.

ETNA YANARDAĞI YENİDEN UYANDI

Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metrelik rakımıyla en yüksek aktif yanardağı unvanına sahip olan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürtmeye başladı. İtalya'nın güneyinde yer alan dev yanardağın zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran tarihinde açılan yarığın ardından başlayan volkanik hareketlilik, bugün şiddetini artırarak devam etti.

1,5 KİLOMETRELİK KÜL BULUTU OLUŞTU

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Etna Gözlemevi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kraterdeki volkanik aktivite sabah saat 07.45 sularında kül püskürtme faaliyetiyle başladı ve saat 08.45 itibarıyla yoğun bir seviyeye ulaştı.

Yerel kaynaklar, art arda yaşanan patlamalar sonucunda gökyüzüne püsküren kül bulutunun yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe kadar eriştiğini bildirdi. INGV yetkilileri, meteorolojik veriler ışığında dev kül bulutunun önümüzdeki saatlerde güneye doğru dağılmasının beklendiğini aktardı.

HAVALİMANINDA SEFERLER DURDURULDU

Etna Yanardağı'nın püskürttüğü devasa kül bulutu, bölgedeki sivil havacılık faaliyetlerine de ağır bir darbe indirdi. Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini (Fontanrossa) Havalimanı'nın işletmesini üstlenen SAC şirketinden yapılan acil duyuruda, hava sahasındaki tehlike nedeniyle uçuş planlamalarında mecburi değişikliğe gidildiği belirtildi.

Açıklamaya göre; Katanya varışlı tüm uçak seferleri geçici süreliğine askıya alınırken, Katanya'dan kalkış yapacak uçaklara ise yalnızca sınırlı ölçüde izin veriliyor. Havalimanı yetkilileri, mağduriyet yaşanmaması adına yolcuları uyararak, havalimanına doğru yola çıkmadan önce hava yolu firmalarıyla iletişime geçip uçuş durumlarını teyit etmelerini istedi.