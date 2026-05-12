Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdiği öğrenildi. Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Yalım’ın yaklaşık 5 saat süren ek ifade işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın da gözaltına alındığı bildirildi. Gözaçan’ın isminin, Yalım’ın daha önce verdiği etkin pişmanlık ifadesinde geçtiği belirtildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gözaçan’ın gözaltına alınmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, gözaltı işleminin belediye faaliyetleriyle ilgili olmadığı belirtilerek kamuoyunda yanlış algı oluşmaması gerektiği ifade edildi.

Etkin pişmanlık ifadesindeki iddialar dikkat çekmişti

Özkan Yalım’ın daha önce verdiği ifadede, CHP kurultayı öncesinde bazı isimlere para teslim ettiğini öne sürdüğü iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Yalım ayrıca, Uşak Belediyesi’ne ait bazı araçların ailesinin kullanımına verildiğini ve bazı futbolcuların belediyede işçi kadrosunda gösterildiğini de iddia etmişti.

27 MART’TA TUTUKLANMIŞTI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart’ta tutuklanan Özkan Yalım, daha sonra CHP tarafından partiden ihraç edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise belediye ihalelerinde mükerrer faturalandırma yapıldığı, rüşvet ve çıkar sağlandığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.