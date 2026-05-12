SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Türkiye’deki mevcut ekonomik tabloyu ve Temmuz ayında beklenen maaş düzenlemelerini değerlendirdi. Erdursun, hükümetin ekonomi yönetimi ve seçmen sadakati konusunda kritik bir virajda olduğunu vurguladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan emeklilere gündem yaratan iddia: Herkes maaş zammı bekliyordu ama…
Özgür Erdursun, Temmuz ayında beklenen maaş artışlarına dair kritik bir uyarıda bulundu. Enflasyon karşısında eriyen alım gücüne dikkat çeken Erdursun, "Gerekli düzenlemeler yapılmazsa o sıkı bağlar kopacak gibi gözüküyor" dedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Erdursun, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte hayat pahalılığının daha net bir şekilde "gün yüzüne çıktığını" ifade etti. Sadece emeklilerin değil; memur ve çalışanların da alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü belirten uzman, şu ifadeleri kullandı:
"Giderler hızlı bir şekilde artıyorsa, dengeyi sağlamak için geliri de artırmanız lazım. Temmuz ayında asgari ücretliler bir ara zam, emekli ve memurlar ise enflasyon karşısında nefes aldıracak bir düzenleme bekliyor."
Erdursun’a göre, 2027 yılının Kasım ayında yapılması beklenen seçimler, hükümetin maaş politikalarını doğrudan etkileyecek.
Hükümetin önünde "geçiştirebileceği" son dönemin Temmuz ayı olduğunu savunan Erdursun, sonrasındaki sürecin çok daha sert geçeceğini belirtti:
2027 seçimleri öncesindeki son büyük duraklar 2026 ve 2027 yıllarının Ocak-Temmuz artışları olacak.
AK Parti'nin en büyük oy deposu olan emekli kesimindeki değişimlere dikkat çeken Özgür Erdursun, anketlerin her zaman gerçeği yansıtmadığını savundu. Seçmen profili hakkında çarpıcı bir analizde bulundu:
"AK Parti gereğini yapar, seçim öncesi alım gücümüzü artırır" diyerek sadakatini sürdüren kemik kitle. Hükümetten tamamen umudunu kesmiş, sayıları her geçen gün artan kesim.”
Erdursun, hükümetin gerekli tedbirleri almaması durumunda, kendisine sıkı sıkıya bağlı olan seçmen grubuyla da bağlarının kopma noktasına geleceğini iddia etti.
Erdursun, gelir-gider dengesi kurulamadığı takdirde hem hükümetin hem de Cumhurbaşkanı'nın siyasi arenada zorlanacağını belirterek; "Gerekli düzenlemeler yapılmazsa o sıkı bağlar kopacak gibi gözüküyor" uyarısında bulundu.