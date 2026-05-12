Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından açıklanan yüzde 37,1’lik nema oranı, 106 bin Emekli Maaş Sistemi (EMS) üyesi başta olmak üzere tüm üyelerde infiale yol açtı. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve paydaş dernekler tarafından yapılan ortak açıklamada, yüzde 4,74'lük reel getirinin enflasyonist ortamda üyeleri korumaktan uzak olduğu vurgulandı.

"ŞİRKETLER İYİ YÖNETİLMİYOR, TASARRUFA UYULMUYOR"

Derneklerin açıklamasında, OYAK iştiraklerinin finansal tablolarına yönelik ciddi eleştiriler yer aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verileri üzerinden yapılan incelemelere atıfta bulunulan bildiride şu çarpıcı 'Bazı iştiraklerin uzun süredir zarar ettiği veya kar limitlerinin altında kaldığı. Şirket varlıklarının güncel değerlemelerinin yeterince yapılmadığı. Tasarruf tedbirlerine uyulmadığı ve geçmiş yıllara oranla aşırı bağış/yardım yapıldığı kanaati.' tesbitleri paylaşıldı.

YÖNETİMDE TEMSİL KRİZİ: EMS ÜYELERİ SÖZ SAHİBİ DEĞİL

Bildirideki en dikkat çekici noktalardan biri de yönetimdeki adaletsizlik vurgusu oldu. OYAK varlıklarının yüzde 47’sinin emekli üyelerden oluşmasına rağmen, EMS üyelerinin karar alma mekanizmalarında temsil edilmemesinin Anayasa’nın adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek "EMS üyelerinin yönetim, temsilciler ve denetim kurullarında görev almaları artık bir tercih değil; demokratik katılım, kurumsal denge ve hakkaniyet açısından bir zorunluluktur." denildi.

"EMEKLE KAZANILAN BİRİKİMLER GÜVENCE ALTINDA OLMALI"

OYAK’ın sadece bir yatırım kurumu değil, vatan savunmasında kan ve ter dökmüş yüz binlerce personelin, şehit yakınlarının ve gazilerin hayat güvencesi olduğunun altı çizildi. Dernekler, "emekli olarak yaşamı sürdürebilme ve çocuklarını okutabilme garantisi" olarak görülen bu sistemin taşıyıcı kolonu olan nema oranlarının, üye talepleri doğrultusunda revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Emekli Subaylar, Astsubaylar ve Uzman Erbaşlar Dernekleri, üyelerin haklarını korumak adına her türlü yasal ve idari girişimi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.