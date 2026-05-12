Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız

Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız

Dijitalleşen dünyada dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün akılalmaz bir boyuta ulaşıyor. Son dönemde "sessiz arama" olarak adlandırılan yeni nesil bir tuzak, kullanıcıların sadece sesini kullanarak yakınlarını hedef alıyor.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 1

Bilinmeyen bir numaradan gelen aramaya cevap verdiğinizde karşılaştığınız o birkaç saniyelik sessizlik, aslında sesinizin yapay zeka tarafından kopyalanması için kurulan sinsi bir tuzağın parçası olabilir.

1 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 2

Sistem oldukça basit ancak bir o kadar tehlikeli işliyor. Telefonunuz çaldığında ve siz "Alo" ya da "Kimsiniz?" dediğinizde, dolandırıcılar bu kısa ses kaydını yapay zeka yazılımlarına yüklüyor.

2 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 3

Gelişmiş teknoloji sayesinde sadece bu birkaç kelimelik veri bile ses tonunuzun, vurgularınızın ve konuşma tarzınızın gerçeğe yakın bir kopyasının üretilmesi için yeterli oluyor.

3 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 4

Dijital Medya Uzmanları, artık sadece kimlik bilgilerinin değil, ses verisinin de birincil koruma kalkanı içine alınması gerektiğini önemle vurguluyor.

4 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 5

Ses hırsızlarının temel hedefi ise mağdurun aile bireyleri ve yakın çevresi oluyor.

5 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 6

Klonlanan ses kullanılarak kurgulanan "Kaza yaptım" veya "Acil ameliyat parası lazım" gibi senaryolar, panik halindeki yakınların durumu sorgulamadan maddi yardım yapmasına neden oluyor.

6 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 7

Uzmanlar, bu tip bir durumla karşılaşan vatandaşların, telefondaki sese güvenmek yerine mutlaka ikinci bir iletişim kanalı üzerinden kişiyi arayarak durumu teyit etmesi gerektiğini belirtiyor.

7 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 8

Bu dijital tuzağa düşmemek için bilinmeyen numaralardan gelen ve karşı tarafın konuşmadığı aramaların vakit kaybetmeden sonlandırılması hayati önem taşıyor.

8 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 9

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan video ve ses kayıtlarının da bu sistemler için veri kaynağı oluşturabileceği hatırlatılırken, özellikle teknolojiye daha uzak olan yaşlı bireylerin bu yeni nesil dolandırıcılık türü hakkında bilgilendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

9 10
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız - Resim: 10

Sesli verilerin gelecekte görüntüyle birleşerek daha karmaşık dolandırıcılık vakalarına yol açabileceği uyarısı, dijital güvenliğin artık her zamankinden daha kritik bir noktada olduğunu gösteriyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro