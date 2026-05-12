Bilinmeyen bir numaradan gelen aramaya cevap verdiğinizde karşılaştığınız o birkaç saniyelik sessizlik, aslında sesinizin yapay zeka tarafından kopyalanması için kurulan sinsi bir tuzağın parçası olabilir.
Sakın bu telefon numaralarını açmayın: ‘Kimsiniz’ derseniz yandınız
Dijitalleşen dünyada dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün akılalmaz bir boyuta ulaşıyor. Son dönemde "sessiz arama" olarak adlandırılan yeni nesil bir tuzak, kullanıcıların sadece sesini kullanarak yakınlarını hedef alıyor.Derleyen: Züleyha Öncü
Sistem oldukça basit ancak bir o kadar tehlikeli işliyor. Telefonunuz çaldığında ve siz "Alo" ya da "Kimsiniz?" dediğinizde, dolandırıcılar bu kısa ses kaydını yapay zeka yazılımlarına yüklüyor.
Gelişmiş teknoloji sayesinde sadece bu birkaç kelimelik veri bile ses tonunuzun, vurgularınızın ve konuşma tarzınızın gerçeğe yakın bir kopyasının üretilmesi için yeterli oluyor.
Dijital Medya Uzmanları, artık sadece kimlik bilgilerinin değil, ses verisinin de birincil koruma kalkanı içine alınması gerektiğini önemle vurguluyor.
Ses hırsızlarının temel hedefi ise mağdurun aile bireyleri ve yakın çevresi oluyor.
Klonlanan ses kullanılarak kurgulanan "Kaza yaptım" veya "Acil ameliyat parası lazım" gibi senaryolar, panik halindeki yakınların durumu sorgulamadan maddi yardım yapmasına neden oluyor.
Uzmanlar, bu tip bir durumla karşılaşan vatandaşların, telefondaki sese güvenmek yerine mutlaka ikinci bir iletişim kanalı üzerinden kişiyi arayarak durumu teyit etmesi gerektiğini belirtiyor.
Bu dijital tuzağa düşmemek için bilinmeyen numaralardan gelen ve karşı tarafın konuşmadığı aramaların vakit kaybetmeden sonlandırılması hayati önem taşıyor.
Ayrıca sosyal medyada paylaşılan video ve ses kayıtlarının da bu sistemler için veri kaynağı oluşturabileceği hatırlatılırken, özellikle teknolojiye daha uzak olan yaşlı bireylerin bu yeni nesil dolandırıcılık türü hakkında bilgilendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
Sesli verilerin gelecekte görüntüyle birleşerek daha karmaşık dolandırıcılık vakalarına yol açabileceği uyarısı, dijital güvenliğin artık her zamankinden daha kritik bir noktada olduğunu gösteriyor.