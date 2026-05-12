Tarihin en korkusuz savaşçıları açıklandı: Zirvede bakın kim var

Listenin En Dikkat Çeken Gücü: Osmanlı Delileri ve Yeniçeriler

Listenin en çok konuşulan birliklerinden biri Osmanlı’nın ünlü “Delileri” oldu. Aslan ve kaplan postlarıyla savaş meydanına çıkan bu süvariler, korkusuz saldırılarıyla düşmana dehşet saçıyordu. Zırhsız şekilde ön saflarda savaşmaları nedeniyle “ölüme meydan okuyan askerler” olarak anılıyorlardı.

Osmanlı’nın bir diğer efsanevi gücü ise Yeniçerilerdi. Dünyanın ilk düzenli piyade ordularından biri kabul edilen Yeniçeriler, disiplinleri ve dönemin modern silahlarını etkin kullanmaları sayesinde Avrupa’da büyük korku uyandırdı.