Tarihin en korkusuz savaşçıları açıklandı: Zirvede bakın kim var

Tarih boyunca savaşların kaderini yalnızca komutanların zekâsı değil, cephede korkusuzca savaşan efsanevi birlikler belirledi. Öyle ordular vardı ki isimleri bile düşman saflarında paniğe neden oluyordu.

Cemile Kurel
Tarih araştırmacılarının değerlendirmeleri ve yapay zekâ analizlerine göre, dünya tarihine damga vuran en korkusuz savaşçı birlikleri yeniden gündemde. Listenin zirvesindeki Osmanlı detayı ise dikkat çekmeyi başardı.

İşte yapay zekaya göre dünya tarihinin en korkulan savaşçı birlikleri:

1. Spartalılar – Antik Yunan

Disiplinleri ve sert eğitimleriyle tanınan Spartalılar, “teslim olmak yok” anlayışıyla yetiştiriliyordu. Termopylae’de sayıca devasa bir Pers ordusuna karşı verdikleri mücadele, onları tarihin unutulmaz savaşçıları arasına taşıdı.

2. Samuraylar – Japonya

Samuraylar için onur, yaşamdan bile değerliydi. “Buşido” adı verilen savaşçı ahlakına bağlı yaşayan bu askerler, sadakatleri ve kılıç ustalıklarıyla ün kazandı.

3. Viking Berserkerları – İskandinavya

Savaş sırasında trans hâline girdiklerine inanılan Berserkerlar, çoğu zaman zırh bile kullanmadan düşmanın üzerine yürüyordu. Korkusuzlukları ve acı hissetmemeleriyle efsane hâline geldiler.

4. Moğol Süvarileri – Moğol İmparatorluğu

At üzerindeki üstün yetenekleriyle tanınan Moğol savaşçıları, hızları ve ölümcül okçuluk becerileri sayesinde tarihin en etkili ordularından biri oldu.

5. Gurkhalar – Nepal

“Ölmek, korkak yaşamaktan iyidir” sözüyle bilinen Gurkhalar, cesaretleriyle dünyanın en saygın askeri birlikleri arasında gösteriliyor. Günümüzde bile çeşitli ordularda görev yapıyorlar.

6. Pers Ölümsüzleri – Pers İmparatorluğu

Bu özel birlik, sayılarının hiç eksilmemesiyle ün salmıştı. Hayatını kaybeden her askerin yerine anında yenisi getiriliyor, böylece ordunun gücü hiç azalmıyormuş izlenimi yaratılıyordu.

7. Aztek Kartal Savaşçıları – Meksika

Azteklerin seçkin savaşçıları olan Kartal Savaşçıları, düşmanlarını canlı ele geçirmeleri ve ürkütücü görünümleriyle korku salıyordu.

8. Roma Lejyonerleri – Roma İmparatorluğu

Sadece savaşçı değil aynı zamanda mühendis gibi hareket eden Roma lejyonları, disiplinli savaş düzenleriyle büyük bir imparatorluğun temelini oluşturdu.

9. Memlükler – Mısır ve Suriye

Köle kökenli askerlerden oluşan Memlükler, dönemin en güçlü ordularından biriydi. Moğolları durdurmayı başaran nadir güçler arasında yer alsalar da, Osmanlı’nın ateşli silah teknolojisi karşısında tutunamayarak tarih sahnesinden çekildiler.

Listenin En Dikkat Çeken Gücü: Osmanlı Delileri ve Yeniçeriler

Listenin en çok konuşulan birliklerinden biri Osmanlı’nın ünlü “Delileri” oldu. Aslan ve kaplan postlarıyla savaş meydanına çıkan bu süvariler, korkusuz saldırılarıyla düşmana dehşet saçıyordu. Zırhsız şekilde ön saflarda savaşmaları nedeniyle “ölüme meydan okuyan askerler” olarak anılıyorlardı.

Osmanlı’nın bir diğer efsanevi gücü ise Yeniçerilerdi. Dünyanın ilk düzenli piyade ordularından biri kabul edilen Yeniçeriler, disiplinleri ve dönemin modern silahlarını etkin kullanmaları sayesinde Avrupa’da büyük korku uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
