Ankara Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sayıştay’ın 2025 yılı denetimlerinde tespit edilen usulsüzlükler sonrası Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zimmet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bu sabah 4 kişi gözaltına alındı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, konuya ilişkin ilk kez YENİÇAĞ'a konuştu:

Operasyonun beklenen bir operasyon olduğunu söyleyen Erkol, "Bu bildiğimiz bir soruşturmaydı. Daha önce belediyede zimmetine para geçiren bir personelin tespit edilmesiyle başlayan bir süreç. Bu konuyla ilgili belediyemizin de bir suç duyurusu vardı. Büyük ihtimalle, onunla ilgili bir operasyon olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.,

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında;

Sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30.03.2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmış, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.03.2026"