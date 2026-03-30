Ne altın, ne gümüş... Yatırımcıların gözdesi artmaya devam ediyor: Piyasalarda son durum

Piyasalar güne dengeli başladı. Hürmüz Boğazı'nın açılmaması, Brent Petrol fiyatlarını günden güne tırmandırırken, Trump'ın piyasaları dizginlemeye yönelik açıklamaları dolar ve euroyu büyük ölçüde sabit tuttu. Ons altın kapanışa göre dengeli bir başlangıç yaptı.
Ortadoğu'da devam eden ABD, İsrail ve İran savaşı küresel piyasaları derinden sarsıyor. Trump'ın tutarsız ve günden güne değişen açıklamaları piyasalarda kararsız dalgalanmalara sebep olurken, Brent Petrol yükselişini sürdürüyor. Ons Altın, Dolar ve Euro'da temkinli hareket sürüyor.Detay Haber: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 8
30 Mart Pazartesi günü Brent Petrol, Ons Altın, Dolar, Euro, Gümüş ve Bitcoin fiyatları:
2 8
Brent Petrol: 107,87 dolar
3 8
Altın (Ons): 4 bin 494 dolar
4 8
Dolar: 44,46 lira
5 8
Euro: 51,14 lira
6 8
Bitcoin: 67 bin 466
7 8
Gümüş: 99,85 lira
8 8