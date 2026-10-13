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Kaynak: ANKA

Etimesgut Belediyesi’ne sabah saatlerinde yeni operasyon gerçekleştirildi.

Belediye Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda personel gözaltına alındı.

Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu’nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirdiği "yolsuzluk" soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 39 kişi tutuklanmıştı.

Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi, 30 Temmuz'da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından Beşikçioğlu dahil 44 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Bir ismin ise hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, sorguları sonrasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 39 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Hakimlik, diğer 15 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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