İstanbul Beşiktaş Etiler’de bir gece kulübü kundaklandı. Yangından saatler sonra kulübün sahibi 53 yaşındaki Yusuf Durmuş, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

4 Mart sabahı saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, müşterilerin ayrılmasından sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece kulübünün önüne geldi. Şüpheliler yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi kulübün girişine dökerek ateşe verdi.

Bir anda yükselen alevler giriş kısmını sararken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı fakat kulübün girişinde maddi hasar meydana geldi.

EVİNDEN ÇIKARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Kundaklama olayından sonra acı haber Üsküdar Çengelköy’den geldi. Gece kulübünün sahibi olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Yusuf Durmuş, sabah saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre maskeli ve siyah kapüşonlu bir saldırgan, Durmuş’un şoför koltuğuna oturmasını bekledi. Daha sonra aracın camından içeriye doğru peş peşe ateş açtı. Vücuduna 3-4 kurşun isabet eden Durmuş ağır yaralandı.

Şüpheli saldırıdan sonra yaya olarak kaçarken, hastaneye kaldırılan Yusuf Durmuş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

18 YAŞINDA İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına alan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin mekânın girişine benzin dökerek ateşe verdiğini. Şüphelilerin olayın ardından önce taksiye, daha sonra korsan bir araca binerek Bağcılar’a gittikleri tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen M.A. (18) ve S.M. (18), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. M.A.’nın ifadesinde yabancı bir numaranın bir sohbet uygulaması üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini ve kundaklama için 150 bin lira karşılığında anlaştığını söylediği ifade edildi. Ancak olayın ardından parayı alamadığını belirttiği kaydedildi.

Şüphelinin yangında kullandığı benzini ise bir motosikletin deposundan çekerek temin ettiği tespit edildi.

"BİZ YAKARSAK SÖNDÜREMEZLER"

Olayı cep telefonuyla kayıt altına alan S.M. ise ifadesinde tehdit edildiğini belirtti. S.M.’nin ifadesinde, “M.A. beni tehdit etti. Zorla beni yanına getirdi. Beni telefonla çekmezsen aileni ve seni de vururum dedi, panik oldum. Olayı yapacağından haberim yoktu. Ateşe verirken de ‘biz yakarsak söndüremezler’ diye bağırdı” dediği öğrenildi.