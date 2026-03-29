Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında yayınlanan son bölümleriyle tempoyu yükseltirken, hikâyeye yönelik eleştiriler de beraberinde geldi. İzleyicilerin bir kısmı senaryodaki gelişmelerden memnun olmadığını sosyal medya üzerinden sık sık paylaşıyor.

Tüm bu yorumların ardından Amerika’da bulunan senarist Ethem Özışık, yaptığı paylaşımlarla tepkisini ortaya koydu. Özışık’ın özellikle bazı eleştirileri sert bulduğu ve bu durumdan bunaldığı dikkat çekti.

İşte Eşref Rüya'nın senaristinin yaptığı paylaşım:

"Bir de ne yazarsan yaz, ne paylaşırsan paylaş altına 'Eşsan öpüşsün' diyen bir kitle var. 'Babam öldü' diyorsun 'Daha fazla Eşsan sahnesi' isteyen mi dersin, Gazze'de katliam paylaşıyorsun altına 'Dizi çok bozdu' yazan mı? Nerede o eski bağlamlar."