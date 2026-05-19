Son dönemin dikkat çeken projeleri arasında gösterilen dizi için ani bir final kararı alındığı öne sürüldü. İddialara göre bu kararın arkasında yükselen prodüksiyon giderleri bulunuyor. Yapım maliyetlerinin her geçen bölüm artması nedeniyle dizinin devam etmesinin zorlaştığı konuşuluyor.

Sektör kulislerinden gelen bilgilere göre, “Eşref Rüya”nın bölüm başına maliyetinin yaklaşık 30 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Oyuncu ücretlerinin de bütçe üzerinde büyük bir yük oluşturduğu iddialar arasında yer aldı.

Öne sürülen rakamlara göre Demet Özdemir’in bölüm başına yaklaşık 2 milyon TL, Çağatay Ulusoy’un ise 3,5 milyon TL civarında kazandığı konuşuluyor. Ancak şu ana kadar ne kanal yönetiminden ne de yapım şirketinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.