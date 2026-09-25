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ESPN, 2026-2027 NBA sezonu öncesinde en iyi 50 oyuncu sıralamasını açıkladı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, listenin 30. sırasında kendisine yer buldu.

Yedi kişilik uzman panelinin oyuncuların yeni sezonda göstermeleri beklenen performansları dikkate alınarak hazırladığı sıralamada Şengün, geçen yılki 25. basamaktan 30. sıraya geriledi.

ALPEREN ŞENGÜN'E ÖZEL VURGU

ESPN'in değerlendirmesinde milli basketbolcunun son üç sezondaki oyuncu verimlilik puanının sırasıyla 22,0, 21,4 ve 21,4 olduğu belirtildi.

Şengün'ün ayrıca 24 yaşına gelmeden birden fazla sezonda en az 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asist ortalamalarına ulaşan NBA tarihindeki üç oyuncudan biri olduğu vurgulandı.

Houston Rockets'ın diğer oyuncularından Amen Thompson 31'inci, Kevin Durant ise 13'üncü sırada gösterildi.

ZİRVEDE NIKOLA JOKIC VAR

ESPN'in sıralamasında Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic ilk sırada yer aldı. Victor Wembanyama ikinci, Shai Gilgeous-Alexander üçüncü, Luka Doncic dördüncü ve Giannis Antetokounmpo beşinci oldu.